Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 12 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 834'ü semptomatik olmak üzere 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930'a yükseldi. Vefat sayısı 66 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 180 oldu.