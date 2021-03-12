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Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi

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Giriş: 12.03.2021 23:10
Güncelleme:12.03.2021 23:10
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 12 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 834'ü semptomatik olmak üzere 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930'a yükseldi. Vefat sayısı 66 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 180 oldu.
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