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Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan'ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

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Giriş: 04.06.2023 00:00
Güncelleme:04.06.2023 00:05
28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından elde ettiği zafer sonrası bugün yemin eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre, isim isim Türkiye'nin yeni kabinesi...
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