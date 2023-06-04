Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan'ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından elde ettiği zafer sonrası bugün yemin eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre, isim isim Türkiye'nin yeni kabinesi...