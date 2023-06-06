06 Haziran 2023, Salı
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Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan yeni ekibini topluyor
Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından başlayan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Kritik öneme sahip toplantıda ekonomiden terörle mücadeleye, eğitimden dış politikaya çok sayıda konu ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, ilk Kabine Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ediyor.