Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı başladı! Başkan Erdoğan yeni ekibini topladı

Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından başlayan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılıyor. Saat 15.10 sıralarında başlayan kritik öneme sahip toplantıda ekonomiden terörle mücadeleye, eğitimden dış politikaya çok sayıda konu ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, ilk Kabine Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.