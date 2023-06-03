Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç duasına Nicolas Maduro da eşlik etti! İşte Venezuela Devlet Başkanı'nın o anları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etmesinin ardından yeni dönem başlangıcı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda önemli açılamalarda bulundu. Başkan Erdoğan için düzenlenen törene yurt dışından da büyük bir katılım olurken çok sayıda devlet başkanı törende görüldü. O isimlerden biri olan ve Başkan Erdoğan ile yakın diyaloğu ile tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yapılan duaya el açarak eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...