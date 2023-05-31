Türkiye Yüzyılı’nda yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan’ın ilk 3 hedefi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan zaferle çıkmasının ardından yaptığı Balkon Konuşması’nda, yeni dönemde ele alınacak 3 acil konu başlığına işaret etmişti. Deprem bölgesi, ekonomi ve sığınmacılar. Peki bu konu başlıkları nasıl çözüme kavuşturulacak? İşte tüm detaylar…

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