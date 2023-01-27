Türkiye Yüzyılı’nda ulaşım! İstanbul Havalimanı’nın hizmet robotu ADA A Haber’de

Türkiye Yüzyılı’nda ulaşım alanında yapılan devrimleri A Haber Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda anlatıyor. A Haber ekipleri Türkiye’nin çeşitli noktalarında çağ atlatan eserleri ekranlara taşıdı. İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet’in 95. yılında hizmete girdi. İstanbul Havalimanı’nda yolculara hizmet veren robotu A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında konuk etti. Ada isimli hizmet robotu dev bir alan kurulan havaalanında yolculara rehberlik ediyor. Robotun üzerindeki ekrandan yolcular istedikleri işlemleri yapabiliyor.

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