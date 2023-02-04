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Türkiye Yüzyılı’nda gemi inşa sanayi! Dünyada 8. sırada

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 16:48
Güncelleme:04.02.2023 16:52
Türkiye Yüzyılı'nda sanayi ve teknoloji hayati önem taşıyor. Tuzla'daki gemi tersanesi de, güçlü bir donanma için yerli projeler üretmeye devam ediyor. A Haber ekibi Tuzla Tersanesi'ndeki o yoğun çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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