Türkiye Yüzyılı’nda gemi inşa sanayi! Dünyada 8. sırada

Türkiye Yüzyılı'nda sanayi ve teknoloji hayati önem taşıyor. Tuzla'daki gemi tersanesi de, güçlü bir donanma için yerli projeler üretmeye devam ediyor. A Haber ekibi Tuzla Tersanesi'ndeki o yoğun çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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