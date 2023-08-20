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Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak | ANALİZ

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Giriş: 20.08.2023 12:57
Son 21 yılda "nitelikli genç, nitelikli toplum" teması altında yürütülen çalışmalarla ülkenin geleceği olan gençler için birçok proje hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın gıpta edilecek bir istikbale dönüştürülmesini de gençlerle birlikte sağlayacakları mesajını verdi. Detaylar "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak" konulu analiz haberimizde...
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