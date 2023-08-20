20 Ağustos 2023, Pazar
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Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak | ANALİZ
Son 21 yılda "nitelikli genç, nitelikli toplum" teması altında yürütülen çalışmalarla ülkenin geleceği olan gençler için birçok proje hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın gıpta edilecek bir istikbale dönüştürülmesini de gençlerle birlikte sağlayacakları mesajını verdi. Detaylar "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak" konulu analiz haberimizde...