03 Haziran 2023, Cumartesi
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Türkiye Yüzyılı başladı! Ankara'da tarihi tören: Başkan Erdoğan önce mazbatasını aldı sonra yemin etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Geçici TBMM Başkanı olan Devlet Bahçeli'den, mazbatasını teslim alan Erdoğan ardından yemin etti. Başkan Erdoğan sonrasında ise Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bu ziyaret sonrasında Başkan Erdoğan 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. Bu programın ardından yabancı misafirlerinin onuruna saat 19.00'da akşam yemeği verecek olan Erdoğan, saat 22.00 sularında yeni kabinesini açıklayacak. İşte detaylar...