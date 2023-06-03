03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Yüzyılı başladı! Ankara'da tarihi tören: Başkan Erdoğan önce mazbatasını aldı sonra yemin etti

Türkiye Yüzyılı başladı! Ankara'da tarihi tören: Başkan Erdoğan önce mazbatasını aldı sonra yemin etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2023 15:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Geçici TBMM Başkanı olan Devlet Bahçeli'den, mazbatasını teslim alan Erdoğan ardından yemin etti. Başkan Erdoğan sonrasında ise Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bu ziyaret sonrasında Başkan Erdoğan 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. Bu programın ardından yabancı misafirlerinin onuruna saat 19.00'da akşam yemeği verecek olan Erdoğan, saat 22.00 sularında yeni kabinesini açıklayacak. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
Mazbatasını alıp yemin etti
Mazbatasını alıp yemin etti
AK Parti’nin A Takımı belli oldu!
AK Parti'nin A Takımı belli oldu!
MSB duyurdu! Türk askeri Kosova’ya gidiyor
MSB duyurdu! Türk askeri Kosova'ya gidiyor
Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı!
Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı!
Türkiye heyecanla bekliyor! Gözler Erdoğan’da
Türkiye heyecanla bekliyor! Gözler Erdoğan'da
AK Parti’nin A Takımı belli oldu!
AK Parti'nin A Takımı belli oldu!
Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler!
Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler!
Tren faciası: 288 ölü!
Tren faciası: 288 ölü!
Rampada kayan kamyon devrildi!
Rampada kayan kamyon devrildi!
Erdoğan’ın vefası! Vekil oldu
Erdoğan’ın vefası! Vekil oldu
İsveç’in terörle imtihanı! Ülke karıştı
İsveç'in terörle imtihanı! Ülke karıştı
Daha Fazla Video Göster