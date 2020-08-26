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Türkiye, Yunanistan’a nota verirse ne olur? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber’de açıkladı

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Giriş: 26.08.2020 21:53
Güncelleme:26.08.2020 21:59
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de “Mavi Vatan” parolası ile yola çıkan ve Oruç Reis ile faaliyetlerinde zirveye çıkan Türkiye, haklı davasında karşısına tüm dünyayı almış durumda… Arkasını Fransa ve pek çok Avrupa ülkesine yaslayan Yunanistan, bölgede kriz çıkarma peşinde! Peki, anlaşmaları hiçe sayan Yunanistan’a Türkiye, nota verirse ve haklarını ülkeye aktarırsa bölgede neler yaşanır? Bu yaşananlar sonrası Türkiye’nin tavrında bir değişiklik olmadığının altını çizen Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.
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