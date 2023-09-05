Türkiye-Yunanistan görüşmesi sonrası Bakan Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yerapetritis'ten önemli açıklamalar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde normalleşmeye başlarken, gözler Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete çevrilmişti. Komşuda günün en önemli gündem maddesi olurken, Yunan basını kritik toplantıdan pozitif sonuçlar bekliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yerapetritis görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu... Bakan Fidan açıklamasında "Yunanistan ile olumlu döneme girdik." dedi.