27 Ocak 2024, Cumartesi
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Türkiye yağışlı havanın etkisinde! Yetkililer sel, soba zehirlenmesi ve fırtınaya karşı uyardı
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların cumartesi yağmur pazar günü karla karışık yağmur akşam saatlerinden itibarense kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu için de turuncu kodlu uyarı var. Havanın notlarını A Haber ekipleri aktardı.