Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi! İlk sefer hakkında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl krizi çözümü hakkında Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakan Akar ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu vurguladı.