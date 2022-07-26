26 Temmuz 2022, Salı
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Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi! İlk sefer hakkında kritik temas
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl krizi çözümü hakkında Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakan Akar ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu vurguladı.