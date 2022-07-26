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Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi! İlk sefer hakkında kritik temas

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Giriş: 26.07.2022 10:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl krizi çözümü hakkında Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakan Akar ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
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