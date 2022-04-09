Türkiye ve Macaristan’da siyasi benzerlik! Sandığın sonucu ne anlatıyor?

Macaristan'daki genel seçimi, iktidarda bulunan Viktor Orban liderliğindeki koalisyon kazanırken, Türkiye'de de gözler bu seçimdeydi. Özellikle Türk muhalefeti, seçim sonuçları açıklanırken adeta nefeslerini tuttu. Çünkü Türkiye ile Macaristan arasında büyük benzerlik vardı. Orada da 6'lı muhalefet, iktidara karşı seçim ittifakı oluşturmuştu. Bu benzerlik, Türkiye'deki 6'lı muhalefeti de heyecanlandırdı. Ancak sonuç, Batı'nın tahminlerini de anket sonuçlarını da boşa çıkardı. İşte Türkiye ile Macaristan seçim süreçleri…

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