Türkiye ve Irak arasında güvenlik zirvesi! Ortak bildiri yayımlandı: PKK iki ülke için güvenlik tehdidi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün terörle mücadelede iş birliği temalı görüşmeler için Bağdat'ı ziyaret etti. Yapılan zirvede Gazze'de yaşanan insani kriz, terörle mücadele ve enerjide sağlanacak iş birliği konuları görüşüldü. Irak ile Türkiye arasındaki güvenlik zirvesinde ortak mutabakat yayımlandı. Buna göre; PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil edildiğinin altı çizildi.

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