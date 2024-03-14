15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ve Irak arasında güvenlik zirvesi! Ortak bildiri yayımlandı: PKK iki ülke için güvenlik tehdidi

Türkiye ve Irak arasında güvenlik zirvesi! Ortak bildiri yayımlandı: PKK iki ülke için güvenlik tehdidi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 23:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün terörle mücadelede iş birliği temalı görüşmeler için Bağdat'ı ziyaret etti. Yapılan zirvede Gazze'de yaşanan insani kriz, terörle mücadele ve enerjide sağlanacak iş birliği konuları görüşüldü. Irak ile Türkiye arasındaki güvenlik zirvesinde ortak mutabakat yayımlandı. Buna göre; PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil edildiğinin altı çizildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ve Irak arasında güvenlik zirvesi!
Türkiye ve Irak arasında güvenlik zirvesi!
Metro vaadi sorusu karşısında 3 maymunu oynadı
Metro vaadi sorusu karşısında 3 maymunu oynadı
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı gençlerle buluştu!
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı gençlerle buluştu!
Oğlum ağlıyor dedi ABD’de gülerken görüntülendi!
Oğlum ağlıyor dedi ABD’de gülerken görüntülendi!
Altınok’tan taksici esnafına ’sıfır araba’ vaadi!
Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' vaadi!
ASELSAN’dan milli Mobil Röntgen Cihazı!
ASELSAN’dan milli Mobil Röntgen Cihazı!
CHP’den istifa eden 400 kişi AK Parti’ye katıldı!
CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı!
Türk yıldızlarının uçağı düştü!
Türk yıldızlarının uçağı düştü!
AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak!
AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak!
İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor
"İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor"
Başkan Erdoğan’dan Akbelen kararı!
Başkan Erdoğan'dan Akbelen kararı!
Daha Fazla Video Göster