30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ve Azerbaycan ordularının 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan ordularının 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sürüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 12:30
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak tatbikatı Bakü'de başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasında muharebe harekatları sırasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, komutanların karar verme ve askeri birim yönetimi becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi. 30 Haziran'a kadar sürecek ortak tatbikatta 600 askeri personel, 40 tank ve diğer zırhlı araç, 20 topçu bataryası ve havan topu, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı ile 50'ye yakın askeri araç yer alıyor.
Bu video ile gözler önüne serdi
Bu video ile gözler önüne serdi
Sert tepki: Bunun adı yalan terörü
Sert tepki: Bunun adı yalan terörü
'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sürüyor
'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sürüyor
CHP'li İBB'den tarihi yapıya saygısızlık
CHP'li İBB'den tarihi yapıya saygısızlık
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyonu
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyonu
CHP'li İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç kıyımı!
CHP'li İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç kıyımı!
Adaları çöp sardı!
Adaları çöp sardı!
Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'de
Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'de
CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı!
CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı!
Milli projeler neden hedefte?
Milli projeler neden hedefte?
Yalan bombardımanın psikolojimize etkisi ne?
Yalan bombardımanın psikolojimize etkisi ne?
Anadolu Kartalı 2021 Tatbikatı
Anadolu Kartalı 2021 Tatbikatı
Daha Fazla Video Göster