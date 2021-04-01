Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem! Yeni tip kimlik kartı ile seyahatler başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşma ile artık seyahatlerde pasaporta gerek kalmadı. Yeni tip kimlik kartı ile seyahatler başladı. İlk yolcular da İstanbul Havalimanı'na indi. Kimlikle seyahat uygulamasının başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan'la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.