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Türkiye ve ABD arasında Kabil Havalimanı gelişmesi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son durumu açıkladı

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Giriş: 13.07.2021 12:51
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında görüşülen Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
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