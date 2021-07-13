Türkiye ve ABD arasında Kabil Havalimanı gelişmesi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son durumu açıkladı

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında görüşülen Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN