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Türkiye uzayda da gücünü bütün dünyaya duyurdu

İHA
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Giriş: 07.01.2022 16:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uzay çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü açıkladı. Projeler sayesinde yıllık 22 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz" dedi.
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