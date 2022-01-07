07 Ocak 2022, Cuma
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Türkiye uzayda da gücünü bütün dünyaya duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uzay çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü açıkladı. Projeler sayesinde yıllık 22 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz" dedi.