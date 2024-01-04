04 Ocak 2024, Perşembe
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Türkiye "uluslararası casusluk" ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...
İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği "Köstebek" operasyonunun detayları ortaya çıktı. MOSSAD'ın Türkiye'de yapmayı planladığı eylemlerde mültecileri kullanarak kendilerini maskelemeye çalıştıkları belirlendi.