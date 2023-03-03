Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı! Başkan Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için bugün ilk toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "depremde 214 bin bina yıkıldı veya ağır hasarlı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yapılacak konutlarda yatay mimariden taviz vermeyeceğiz" dedi.

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