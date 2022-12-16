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Türkiye Ulusal Enerji Planı! Trakya’da doğalgaz ticaret merkezi kuruluyor

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 10:09
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla "Ulusal Enerji Planı" hazırlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da "Doğalgaz Ticaret Merkezi"ni Trakya'da kuracak. İşte Trakya'yı gaz merkezi haline getirecek projeler…
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