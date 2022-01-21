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Türkiye Ukrayna’da arabulucu olacak mı? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

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Giriş: 21.01.2022 15:46
Güncelleme:21.01.2022 15:48
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin "Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Barışın egemen olmasını istiyoruz." dedi.
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