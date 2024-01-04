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Türkiye uçak gemisi yapacak

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Giriş: 04.01.2024 17:59
Türkiye dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu'nun ardından daha büyük bir uçak gemisi yapma kararı aldı. Uçak gemisinin özellikleri neler olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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