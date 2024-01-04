Türkiye uçak gemisi yapacak

Türkiye dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu'nun ardından daha büyük bir uçak gemisi yapma kararı aldı. Uçak gemisinin özellikleri neler olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN