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'Türkiye terörden çok çekti' diyen Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişti: Selahattin Demirtaş neden hapiste?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.10.2021 16:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörden en büyük acıyı Türkiye'nin yaşadığını söyledikten hemen sonra, terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlerin haksız yere mahkum edildiğini savundu. Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın 'masum' olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha "Neden hapisteler?" diye sordu.
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