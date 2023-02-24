Türkiye tek yürek oldu! MHP’den deprem bölgelerine yardım eli

Türkiye'nin dört bir yanında deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu yardımlara en büyük desteği verenler arasında. Öyle ki yapılan yardımlarla şu ana kadar bin 10 yardım TIR ile 2 binden fazla çadır deprem bölgelerine gönderildi.

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