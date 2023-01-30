Türkiye tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı! Kuraklığa yönelik alınan tedbirler uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuraklığın kabul edilmesi gereken bir konu haline geldiğini söyledi. Bunun minimize edilmesi için "Vakit kaybetmeden uygulamamız gereken birtakım tedbirleri alıyoruz" açıklamasını yaptı.

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