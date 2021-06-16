Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Kapanma ile beraber tedrici bir düşüşümüz başladı. Toplumsal hareketlilik düşünce otomatik olarak bulaş da azalıyor. Bu bulaş azalması da bize vaka sayılarında düşüş olarak direkt yansıyor. Önce polikliniğimiz düşüyor. Daha sonra servise yatırdığımız hasta sayısı, en son da yoğun bakıma da etki ediyor bu. Şu anda kapanmadan önceki rakamın yüzde 20'lerinde bile değiliz" dedi.