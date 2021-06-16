16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

Türkiye tam kapanma döneminin meyvelerini topluyor! Ankara Şehir Hastanesi'nden büyük başarı: Dünya ortalamasının çok üzerinde

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2021 11:35
Güncelleme:16.06.2021 11:36
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Kapanma ile beraber tedrici bir düşüşümüz başladı. Toplumsal hareketlilik düşünce otomatik olarak bulaş da azalıyor. Bu bulaş azalması da bize vaka sayılarında düşüş olarak direkt yansıyor. Önce polikliniğimiz düşüyor. Daha sonra servise yatırdığımız hasta sayısı, en son da yoğun bakıma da etki ediyor bu. Şu anda kapanmadan önceki rakamın yüzde 20'lerinde bile değiliz" dedi.
Şehit Necmettin Öğretmen
Şehit Necmettin Öğretmen
Türkiye tam kapanmanın meyvelerini topluyor!
Türkiye tam kapanmanın meyvelerini topluyor!
Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem
Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem
Dev projede ilk kazma için geri sayım!
Dev projede ilk kazma için geri sayım!
Normale dönüş için tarih verildi!
Normale dönüş için tarih verildi!
Yeni aşı uygulaması başladı!
Yeni aşı uygulaması başladı!
Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...
Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...
MSB duyurdu! PKK'ya pençe darbesi
MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi
Bakan açıkladı! Tam 1 yon
Bakan açıkladı! Tam 1 yon
Gece yarısı terör operasyonu!
Gece yarısı terör operasyonu!
Soma'daki maden faciasında karar çıktı
Soma'daki maden faciasında karar çıktı
Halk isyan etti! Tahmin edin neresi?
Halk isyan etti! Tahmin edin neresi?
Daha Fazla Video Göster