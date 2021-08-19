Türkiye Taliban ile görüşecek mi? Afganistan'da son durum ne? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürerken Başkan Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, Afganistan'daki son durum ve Türkiye'nin Taliban ile görüşme durumunu değerlendirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'ın neredeyse tamamını kontrol altına alan Taliban'la Türkiye'nin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, "Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşeceğiz" dedi.

"GEREKİRSE GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan, "Amerika'nın Afganistan'dan çekilişi sonrasında bu ülkede inisiyatif üstlenme konusunda çeşitli görüşmeler yapıyorduk. Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrol altına aldı. Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI EN KISA SÜREDE TAHLİYE EDECEĞİZ"

Öte yandan Afganistan'daki tahliyelerle ilgili konuşan Erdoğan, "Halen dönüş için sıra bekleyen ve sayıları 300'ün altında olan vatandaşlarımızı en kısa sürede ülkemize nakledeceğiz. Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız" dedi.