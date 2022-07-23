23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Türkiye Tahıl Krizini nasıl çözdü?
Tahıl koridoru anlaşması neden önemli, Türkiye’nin rolü ne oldu? Türkiye'nin küresel sorunlarda yürüttüğü "çözüm" diplomasisi neden önemli? Türkiye küresel krizlerin aşılmasında nasıl merkez haline geldi? Bu soruların cevaplarını konuğumuz Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kürşat Korkmaz ile konuştuk.