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Türkiye tahıl koridoru için devrede! İstanbul’daki Rusya-ABD zirvesi nasıl yankılandı?

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 13:25
Türkiye, Ukrayna krizi için yine devrede. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Putin ve Zelenski ile görüşecek. Diğer yandan gözler İstanbul'daki Rusya-ABD zirvesindeydi. Zirve Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
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