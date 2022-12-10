Türkiye tahıl koridoru için devrede! İstanbul’daki Rusya-ABD zirvesi nasıl yankılandı?

Türkiye, Ukrayna krizi için yine devrede. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Putin ve Zelenski ile görüşecek. Diğer yandan gözler İstanbul'daki Rusya-ABD zirvesindeydi. Zirve Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.

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