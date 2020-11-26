26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Suriye sınırına yapılıyordu! Son hali görüntülendi

Türkiye Suriye sınırına yapılıyordu! Son hali görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2020 15:04
Güncelleme:26.11.2020 15:11
Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak illerinin Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı.

Suriye sınırına duvar örme işi 2015 yılında başlanmıştı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı tamamlandı. Sınırda 4 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları tamamlandı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, "911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış, 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır" dedi.

Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay'da konuşlu bulunan 2'inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa'da bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe'de konuşlu bulunan 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi'de konuşlu bulunan 8'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanarak, 832 kilometresinde duvarın yapılması tamamlandı.

Sınıra yapılıyordu! Son hali görüntülendi
Sınıra yapılıyordu! Son hali görüntülendi
Darbecilere ceza yağdı
Darbecilere ceza yağdı
Katar Emiri Ankara'da!
Katar Emiri Ankara'da!
Darbecilerden kim ne ceza aldı?
Darbecilerden kim ne ceza aldı?
O ilde koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik
O ilde koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
Gerekçeli karar ne zaman açıklanır?
Gerekçeli karar ne zaman açıklanır?
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Mahkeme başkanını tehdit etti
Mahkeme başkanını tehdit etti
Hainlere ceza yağdı! Kararlar ne anlama geliyor?
Hainlere ceza yağdı! Kararlar ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu faşizme çıkar
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu faşizme çıkar
Türkiye için büyük bir başarıdır
"Türkiye için büyük bir başarıdır"
Daha Fazla Video Göster