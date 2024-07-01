Türkiye Suriye ilişkileri nasıl şekillenecek? Başkan Erdoğan ile Esad Astana'da görüşebilir mi?

Gözler, 3-4 Temmuz'da Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Toplantısı'nda Erdoğan ile Esed'in görüşüp görüşmeyeceği sorusuna çevrildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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