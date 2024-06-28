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Türkiye-Suriye ilişkileri | Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: İlişkilerin kurulmaması için bir neden yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 14:31
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Suriye ile ilgili ilişkiler konusunda "Suriye'nin iç işlerine karışmayız. İlişkilerin kurulmaması için bir neden yok." ifadelerini kullandı.
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