Türkiye-Suriye ilişkileri | Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: İlişkilerin kurulmaması için bir neden yok

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Suriye ile ilgili ilişkiler konusunda "Suriye'nin iç işlerine karışmayız. İlişkilerin kurulmaması için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

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