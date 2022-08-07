07 Ağustos 2022, Pazar
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Türkiye stratejik kasırgaya ne kadar hazır?
Dünyada her gün, her saniye dengeler değişiyor. Savaştan, enerjiye bir çok alanda dönüşüm yaşanıyor. Krizler, kaoslara dönüşürken, Türkiye aldığı konum itibariyle, kavgadan hep küçük sıyrıklarla çıkıyor bazen de konumunu avantaja çeviriyor ve uluslararsı bir aktör haline dönüşüşyor.