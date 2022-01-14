Türkiye son 10 yılda adeta destan yazdı

Türkiye, savunma sanayinde ürettiği akıllı ve teknolojik silahlarla son on yılda adeta destan yazıyor. Özellikle Ortadoğu’nun kaderini değiştiren İHA ve SİHA’ların Suriye ve Libya semalarında kullanılması ile başarı elde edilmesi Avrupa başta olmak üzere tüm dünya devletlerinin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Nuri Killigil’le başlayan silah serüvenimizin geldiği nokta.

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