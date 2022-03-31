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Türkiye sığınan siviller misafir ediliyor! 40’a yakın Ukraynalı otelde ağırlanıyor

A Haber
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Giriş: 31.03.2022 14:57
Türkiye, savaş sebebiyle Ukrayna'dan kaçan sivillerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de yoğun çaba sarf ediyor. Ankara'nın bu çabasına yurdun dört bir yanından vatandaş da kendi imkanlarıyla destek veriyor. Muğla'daki otel sahipleri misafir ettikleri sığınmacıların, sanki kendi evlerindeymiş gibi ağırlanmasına özen gösteriyor.
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