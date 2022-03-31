31 Mart 2022, Perşembe
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Türkiye sığınan siviller misafir ediliyor! 40’a yakın Ukraynalı otelde ağırlanıyor
Türkiye, savaş sebebiyle Ukrayna'dan kaçan sivillerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de yoğun çaba sarf ediyor. Ankara'nın bu çabasına yurdun dört bir yanından vatandaş da kendi imkanlarıyla destek veriyor. Muğla'daki otel sahipleri misafir ettikleri sığınmacıların, sanki kendi evlerindeymiş gibi ağırlanmasına özen gösteriyor.