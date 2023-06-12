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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Şehit Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya için tören yapıldı

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 13:55
Pençe- Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya için baba ocağı Konya'da tören düzenlendi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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