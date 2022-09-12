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Türkiye şehitlerini uğurladı! Tokat, Osmaniye ve Niğde'de tören yapıldı

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 16:19
Türkiye şehitlerini uğurluyor. Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan astsubay kıdemli çavuş Gökhan Ağıl için Tokat'ta, uzman çavuş Savaş Borlu için Niğde'de, şehit uzman çavuş Fatih Kalkan içinse Osmaniye'de tören yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat'taki törenden aktardı.
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