Türkiye şehitlerini uğurladı! Tokat, Osmaniye ve Niğde'de tören yapıldı

Türkiye şehitlerini uğurluyor. Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan astsubay kıdemli çavuş Gökhan Ağıl için Tokat'ta, uzman çavuş Savaş Borlu için Niğde'de, şehit uzman çavuş Fatih Kalkan içinse Osmaniye'de tören yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat'taki törenden aktardı.

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