27 Nisan 2022, Çarşamba
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Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor! Şehit asker için tören
Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor. Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı için de Kahramanmaraş'ta tören yapıldı. Şehit asker 24 yaşındaydı. Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı için baba ocağı Kahramanmaraş'ta yapılan törene şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı