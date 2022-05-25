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Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 kahraman Mehmetçik son yolculuklarına uğurlanıyor

AA
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Giriş: 25.05.2022 11:46
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine gönderildi.
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