25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 kahraman Mehmetçik son yolculuklarına uğurlanıyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine gönderildi.