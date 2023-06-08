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Türkiye şehidini uğurluyor! Şehit asker için tören

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Giriş: 08.06.2023 09:28
Siirt Pervari kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Aydın Ceylan için tören yapıldı. Şehit askerin naaşı törenin ardından Çanakkale'ye uğurlandı. Şehit uzman çavuş Aydın Ceylan baba ocağı Yenice'de toprağa verilecek.
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