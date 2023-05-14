Türkiye seçiminde son dakikalar! Sonuçlar anlık olarak A Haber’de

Son dakika haberleri… Türkiye 14 Mayıs seçimleri sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Oylar sandıkları 17.00’de kapanmasında sonra sayılmaya başlanacak. Sonuçlar anlık olarak A Haber’de olacak. ATV ve A Haber muhabirleri sahadan son durumu aktaracak. Uzman konuklar seçimleri yorumlayacak. Tüm detayları ahaber.com.tr’den takip edebiliriz.

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