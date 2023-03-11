11 Mart 2023, Cumartesi
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Türkiye seçim atmosferine girdi! AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan liderliğinde videokonferans ile yapılacak
Türkiye seçim sürecine girdi. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. AK Parti'de de aday adaylığı süreci resmen başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde il başkanlarını topluyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş AK Parti Genel Merkezi'nden detayları aktardı.