Türkiye sandık başında! Tekirdağ'da 857 bin 250 seçmen 2 bin 487 sandıkta oy kullanıyor

Son dakika haberleri... Seçmen tarihi karar için oy kullanıyor. Tekirdağ'da 857 bin 250 seçmen iki bin 487 sandıkta oy kullanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Altay Altuğ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN