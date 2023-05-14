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Türkiye sandık başında! Tekirdağ'da 857 bin 250 seçmen 2 bin 487 sandıkta oy kullanıyor

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 13:56
Son dakika haberleri... Seçmen tarihi karar için oy kullanıyor. Tekirdağ'da 857 bin 250 seçmen iki bin 487 sandıkta oy kullanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Altay Altuğ aktardı.
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