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Türkiye sandık başında! Rize, Yalova ve Yozgat’ta atmosfer nasıl?

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 14:20
14 Mayıs seçimleri için oy verme süreci saat 17’ye kadar sürecek. Yalova'da 589 sandıkta 204 bin 807 seçmen oy kullanılacak. Rize'de bin 5 sandıkta 265 bin 101 oy kullanılacak. Yozgat'ta 307 bin 686 seçmen oy kullanılacak. Rize, Yalova, ve Yozgat’ta seçim atmosferi nasıl? Bölgelerden detayları A Haber muhabirleri aktardı.
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