14 Mayıs 2023, Pazar
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Türkiye sandık başında! Rize, Yalova ve Yozgat’ta atmosfer nasıl?
14 Mayıs seçimleri için oy verme süreci saat 17’ye kadar sürecek. Yalova'da 589 sandıkta 204 bin 807 seçmen oy kullanılacak. Rize'de bin 5 sandıkta 265 bin 101 oy kullanılacak. Yozgat'ta 307 bin 686 seçmen oy kullanılacak. Rize, Yalova, ve Yozgat’ta seçim atmosferi nasıl? Bölgelerden detayları A Haber muhabirleri aktardı.