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Türkiye sandık başında! Köylerde oy verme işlemi

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 16:41
Son dakika haberleri… Köylerde de oy kullanmaya işlemleri devam ediyor. Erzurum'da bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları canlı yayında aktardı.
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Köylerde oy verme işlemi!
Köylerde oy verme işlemi!
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