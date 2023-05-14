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Türkiye sandık başında! Depremzedeler konteyner kentlerde oy kullanıyor

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 13:20
Deprem bölgesinde depremzedeler konteyner kentlerde oy kullanıyor. Hatay'da seçim atmosferi nasıl? Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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