14 Mayıs 2023, Pazar
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Türkiye sandık başında! BBP lideri Destici’den önemli açıklamalar
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için kararını veriyor. BBP lideri Mustafa Destici de oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Destici, “Bugün Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor. Sandık güvenliği konusunda kimsenin endişesi olmasın. Milletimizin verdiği karar hepimiz saygılı olacağız.” dedi.