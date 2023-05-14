14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye sandık başında! BBP lideri Destici’den önemli açıklamalar

Türkiye sandık başında! BBP lideri Destici’den önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 12:52
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için kararını veriyor. BBP lideri Mustafa Destici de oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Destici, “Bugün Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor. Sandık güvenliği konusunda kimsenin endişesi olmasın. Milletimizin verdiği karar hepimiz saygılı olacağız.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gülümseten anlar
Gülümseten anlar
Devlet Bahçeli, Ankara’da Oyunu Kullandı
Devlet Bahçeli, Ankara'da Oyunu Kullandı
Hatay’da seçimlerde son durum ne?
Hatay'da seçimlerde son durum ne?
Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor
"Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor"
Oyunu kullanıp vatandaşlarla sohbet etti
Oyunu kullanıp vatandaşlarla sohbet etti
Trabzon’da seçim atmosferi nasıl?
Trabzon'da seçim atmosferi nasıl?
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MARDİN 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MARDİN 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Daha Fazla Video Göster